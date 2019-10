FC Emmen-doelman Telgenkamp: We moeten hier goed over praten

FC Emmen blameert zich in beker

​Lukkien na bekersof in Breda: We verdedigen als amateurs

Dat aantal baart op zich minder zorgen dan de manier waarop de goals vallen, want net als vrijdag tegen FC Twente werd NAC bij de drie goals nauwelijks verdedigd."Dit is niet goed", aldus Telgenkamp. "Het oogt onzeker""Als je zo de goals zo gemakkelijk tegen krijgt, dan je voetballen tot je een ons weegt. We moeten dit gaan omdraaien. Hoe? Door allereerst maar eens goed met elkaar te praten, want dit is niet de eerste keer."Overigens was de doelman zelf negatief betrokken bij de derde tegengoal. "Ik dacht dat ik de terugspeelbal van Keziah Veendorp wel aan kon nemen en rustig kon inspelen, maar mijn aanname was slecht. Daardoor gaf ik een corner weg, waaruit in de tweede instantie werd gescoord. En ja, ook bij die goal stonden we niet goed te verdedigen.