Aantal uitkeringen in januari gestegen, minder hard dan vorig jaar

De werkloosheid is in Drenthe in januari licht gestegen ten opzichte van december vorig jaar. Volgens uitkeringsinstantie UWV ontvingen zo'n 4750 Drenten een WW-uitkering. Dat is 1,8 procent van de Drentse beroepsbevolking.

Dat het aantal uitkeringen in januari toeneemt is volgens het UWV normaal, omdat vrijwel ieder jaar rond de jaarwisseling tijdelijke contracten aflopen. Ook is er in de wintermaanden minder werk in sectoren als bouw, horeca, landbouw en groenvoorziening.

Ondanks de stijging van het aantal uitkeringen ligt dat aantal nog wel zo'n 18 procent lager dan een jaar geleden. Landelijk gezien ligt Drenthe iets boven het gemiddelde. In heel Nederland heeft 1,6 procent van de totale beroepsbevolking een WW-uitkering.

Geen verlichting

Vergeleken met de andere noordelijke provincies groeit het aantal WW-uitkeringen in Drenthe iets sneller dan in Groningen en Friesland. Alleen in Groningen is het verschil tussen het aantal WW-uitkeringen vorig jaar januari ten opzichte van januari dit jaar kleiner dan in Friesland en Drenthe.