Malieveld loopt vol voor bouwprotest: 'Veel mensen met oranje vesten'

Vanuit heel Nederland zijn demonstranten uit onder andere de bouw en het grondverzet naar Den Haag gekomen om hun onvrede kenbaar te maken over de stikstof- en PFAS-normen van de overheid. De verscherpte regels zorgen ervoor dat veel bouw- en baggerprojecten stil komen te liggen.​De organisatie streeft ernaar om de protestactie Grond in Verzet zo publieksvriendelijk te laten verlopen.Riek Siertsema uit Bovensmilde, voorvrouw van de landelijke belangenorganisatie Aannemersfederatie, is aanwezig bij de demonstratie. "Het is hier helemaal volgelopen. Ik zie hier kranen, shovels, vrachtwagens en veel mensen met oranje vesten." Ze noemt de sfeer in Den Haag gezellig.Henk Bousema, aannemer uit Zeijerveen gaat ook naar de demonstratie. Met een bus vol medestanders vertrok hij vanochtend uit Drenthe. “Ik hoop dat we met elkaar een goed protest laten horen. Dat men weet dat de bouwsector op slot zit en dat we daardoor onze werknemers niet meer aan het werk kunnen houden.”Vanaf 10.00 uur worden er toespraken gehouden door mensen uit de branche. Ook Siertsema krijgt dan de microfoon. "Het belangrijkste wat ik ga zeggen is dat het kabinet met nieuwe normen voor stikstof en PFAS moet komen, zodat we weer aan het werk kunnen."