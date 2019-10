Buxusmot rukt op in Drenthe

Het was te verwachten. De buxusmot is sinds circa een maand ook op veel verschillende plekken in Drenthe opgedoken. Dat laat vlinderkenner Joop Verburg weten. Deze nachtvlinder was buiten het Noorden al bekend, daar heeft ie de laatste jaren heel wat buxussen opgegeten.

De vlinders zijn onder andere gespot in de vlindertuin in Zuidwolde. Joop Verburg, van de Natuurvereniging Zuidwolde en vrijwilliger bij de Vlinderwerkgroep Drenthe, schrijft erover in zijn Natuurspotter-blog: 'De buxusmot is een prachtige vlinder. Glanzend wit en fraai zwart berand. Hij komt uit Oost-Azië en is waarschijnlijk met geïmporteerde buxusplanten naar Europa gekomen in 2006. Inmiddels zijn grote delen van Europa gekoloniseerd en ook een deel van Nederland. Uiteindelijk zijn dit jaar ook de drie noordelijke provincies aan de beurt.'Een buxusmot legt honderden eitjes op de buxus. De rupsen die er volgend jaar uitkomen smullen van het buxusblad. Dit wordt de buxushagen, -bollen en -siervormen in de tuin snel fataal. De buxusmot is een exoot en heeft hier nog maar weinig natuurlijke vijanden.Verburg geeft aan dat daar verandering in lijkt te komen doordat vogels de rupsen als voedsel ontdekken. Verburg: 'Spuiten met bestrijdingsmiddelen is dus het slechtste dat we kunnen doen. De spuitmiddelen vergiftigen indirect de opeters van de rupsen. Ook de zogenaamd biologische bestrijdingsmiddelen bevatten stoffen waarmee ook alle andere insecten gedood worden.'