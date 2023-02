Inwoners aan zet bij plan Prins Bernardhoeve Zuidlaren

De Klankbordgroep laat in de advertentie weten de onderbouwing te missen voor de komst van een zorgcentrum. Nu is hier 2.600 vierkante meter voor ingetekend. Wethouder Vellinga snapt die kritiek niet zo. "De kritiek is in ieder geval te vroeg. We weten namelijk nog niet wat daar komt en wat we precies willen. Maar ik heb daar wel een idee bij."

De wethouder denkt gemeente en Klankbordgroep in feite hetzelfde willen. "Een bruisend hart van Zuidlaren waar het hart en de ziel van het dorp in terugkomt", schetst Vellinga. "Wat we willen moet dus passen in het dorp en het dorp versterken. Daarover willen we de inwoners graag horen en dus nodigen we iedereen van harte uit vanavond langs te komen. Het plan is niet in beton gegoten, wat we nu bespreken is de volumestudie. Dus ja: er kan geschoven worden met vierkante meters. Dit is dan ook het juiste moment om terug te gaan naar de inwoners, want er ligt echt iets waar je iets van kan vinden."