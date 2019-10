Gemeente Assen past verkeersborden aan na Zoek het uit!-vraag

Op de rijbaan van de Rolderhoofdweg mogen op die plek géén fietsers en bromfietsers, en het fietspad erlangs is een fietspad. Verboden voor bromfietsers. Een geërgerde scooterbestuurder had er tabak van en stuurde een vraag in naar Zoek het uit! : Hoe kan het dat in Assen niet alle wegen toegankelijk zijn voor bromfietsers?Annet Geerts van de gemeente legt uit waarom er op sommige plaatsen wél en op andere plaatsen géén brommers en scooters mogen rijden: "In het algemeen geldt dat bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan horen te fietsen, en niet op de fietspaden." Dat is landelijk beleid, om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. "De snelheidsverschillen tussen bromfietsers en fietsers is oorzaak van ongevallen tussen beide. De snelheid van bromfietsers past binnen de bebouwde kom beter bij die van het autoverkeer. Daarom rijden bromfietsers op 50 km/uur wegen dus op de rijbaan."Dat veiligheid voorop staat, blijkt ook uit de volgende regel: "Bij wegen met een snelheid van 70 km/uur of hoger, moeten bromfietsers juist wel weer op de (brom)fietspaden rijden. Daar zijn de snelheidsverschillen tussen auto en bromfietsers dermate groot, dat het voor de bromfietser veiliger is om op het (brom)fietspad te rijden."Maar hoe zit dat dan langs die Rolderhoofdweg? "Het klopt dat er op het fietspad langs de Rolderhoofdweg geen bromfietsers mogen rijden. Ze kunnen hier de parallelweg gebruiken langs de Rolderhoofdweg, buiten de bebouwde kom, en de route Steendijk naar het centrum."Oké, maar het genoemde stuk, tussen de kruising met de Lonerstraat en Amelte, hoe zit dat dan? "De rijbaan Rolderhoofdweg heeft een maximum snelheid van 50 km/uur. Volgens de regels is dit geschikt voor bromfietsers op de rijbaan. Er staan inderdaad nog borden 'gesloten verklaring voor fietsers en bromfietsers'. Dat is feitelijk niet juist. De borden worden deze week aangepast."Kijk, goed nieuws dus voor de scooteraar en zijn medebromfietsers! Bromfietsers mogen dan op de Rolderhoofdweg, vanaf aansluiting Amelte tot aan het centrum. Bromfietsers naar Rolde kunnen dan bij Amelte via de parallelweg verder naar Rolde. Geerts: "Volgens onze afdeling Verkeer zijn er geen andere situaties meer waar bromfietsers niet op de rijbaan en niet op het fietspad mogen. Daar is de bebording in orde en zijn de fietspaden in een aantal gevallen aangepast tot bromfietspad."Zie jij in je omgeving ook wel eens iets dat niet helemaal lijkt te kloppen, of vraag je je af hoe iets zit? Stuur je vraag in, en wij snorren het antwoord voor je op!