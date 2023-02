School Noord hoopt op dezelfde faciliteiten voor kazerne Havelte

Voor personeelsleden zitten er veel veranderingen aan te komen. Ze krijgen er soms flink wat reistijd bij. "We hebben nog even de tijd om eraan te wennen, want het gaat nog wel wat jaren duren voordat dat gaat plaatsvinden", vertelt Meijer. "Maar er zijn natuurlijk mensen die hier in de regio wonen en hier al heel lang werken. Voor hun heeft dat impact."

Dat is in Havelte nu nog niet op orde. De bereikbaarheid van de Johannes Postkazerne in Havelte is echt anders dan de kazerne in Assen. "We hebben in Havelte geen treinstation", vertelt Meijer. "De leerlingen van ons zijn 17, 18 of soms 19 jaar. Sommigen hebben hun rijbewijs nog niet en geen auto. Dus we zijn echt afhankelijk van het openbaar vervoer." Militairen komen nu soms met een ov-fiets vanaf het station in Steenwijk.