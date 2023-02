Welles-nietes tussen bewoners en gemeente om bewoning Zeegserweg

Op Kwint komt het over alsof de gemeente Aa en Hunze voor de camping kiest. "En dat terwijl er al sinds 2015 wordt gesproken over de transformatie van de bestemming."

"Want in de Strategienota Toekomst Vakantieparken hebben we afgesproken dat voor één park één plan komt. Een cluster van gelijke woningen kun je als park zien en we willen geen uitzondering maken voor de huizen die geen last van geluidshinder zouden hebben."