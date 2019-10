Investeringsfonds Drenthe levert zo'n 500 banen op

En dit jubileum werd met gebak en deelnemende bedrijven in het fonds gevierd, waaronder dus de Lubbelinkhof. Het MKB Fonds Drenthe is een fonds met zo'n vijftien miljoen euro in de pot. Geld waar MKB-bedrijven in Drenthe aanspraak op kunnen maken. Vaak voor risicovolle investeringen waar een bank niet in stapt.“Sommige plannen van ondernemers zijn voor banken iets te risicovol", zo weet investment manager Emmy Saimi-Roozeboom uit ervaring. "In dergelijke situaties komt een ondernemer vaak bij ons aan tafel. Wij kijken dan of zo’n plan voldoende potentie heeft om in de toekomst financieel rendement te halen." Het gaat overigens ook wel eens fout vanwege een faillissement van het bedrijf. Dan is het fonds het geld kwijt.Een voorbeeld van een bedrijf dat gebruik maakt van het MKB Fonds is MedHem Science in Emmen. MedHem Science heeft de productie van bloedzakken weer opgepakt. Deze bloedzakken werden ooit gemaakt bij Fresenius in Emmer Compascuum.Het MKB Fonds Drenthe leent bedragen tussen de tienduizend en anderhalf miljoen euro. Daarbij gaat het vaak om achtergestelde leningen. Dat betekent, wanneer er toch een faillissement is, het MKB Fonds niet als eerste in de rij staat om te proberen geld uit een faillissement te halen.Volgens Emmy Saimi-Roozeboom is het niet zo dat het fonds zomaar geld geeft. Er moeten ook nog andere partijen zijn die investeren. “Maar wanneer wij instappen, kan dat wel andere financiers, zoals banken, private investeerders, of zelfs crowdfunding over de streep trekken."Of er voldoende geld in de pot zit voor de komende jaren is nog maar de vraag. Er kan nog worden geïnvesteerd, maar de bodem van de pot is in zicht. De provincie zou uiteindelijk moeten besluiten of er nog geld bij komt.