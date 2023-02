Appartementen in Café Kamerling in Zwartemeer, deel dorpskroeg blijft

Hotel, café, slijterij, warenhuis, kruidenierszaak en soldatenverblijf: het voormalige café Kamerling in Zwartemeer is een gebouw met vele gezichten geweest. Over anderhalf jaar komt daar een nieuwe functie bij, namelijk appartementencomplex.

Bovendien kon Knol beroep doen op een provinciaal subsidiepotje, waarmee de herontwikkeling van de oude huiskamer van Zwartemeer ook geholpen was. Het plan van Knol behelst de komst van vier huurappartementen in Kamerling zelf. Op de plek van de inmiddels gesloopte feestzaal komen nog eens drie koopwoningen. Knol verwacht de klus over ongeveer anderhalf jaar te hebben geklaard.

"Alles bij elkaar stelt het ons in staat om het pand te bewaren zoals iedereen hem zich herinnert", aldus Knol. Want door de jaren heen is het pand flink verbouwd. Enkele fraaie zaken vielen ten prooi aan die vernieuwingsdrift. Het idee is daarom het pand waar mogelijk in de oude staat te herstellen. "We hebben de hand weten te leggen op bouwtekeningen en oude foto's. We proberen enkele authentieke details weer terug te krijgen."