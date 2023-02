Jongen krijgt 'flinke klappen' tijdens straatroof bij station Assen

Een minderjarige jongen is gisteravond beroofd in de buurt van het station van Assen. Volgens de politie kreeg hij daarbij flinke klappen tegen zijn hoofd. Het slachtoffer is vanwege zijn verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Zij wisten het nektasje van het slachtoffer buit te maken. Na de beroving sloegen de daders op de vlucht in de richting van de zuidkant van het spoor, zo laat de politie weten. Er is nog niemand aangehouden. De politie is nog op zoek naar de daders en vraagt getuigen of mensen met beeldmateriaal uit de omgeving om zich te melden.