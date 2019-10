Medewerkers Hoeve Boschoord willen wederom met spoed bijeen

Volgens de opstellers van de brief is er veel onvrede door continue onderbezetting en werkdruk met alle gevolgen van dien. Volgens werknemers vertrekken met grote regelmaat ervaren en gewaardeerde collega’s, is er nog steeds onderbezetting en wordt er gewerkt met veel uitzendkrachten. Met onveiligheid en agressie tot gevolg. Medewerkers willen 'echte verbeteringen, dat wil zeggen concrete maatregelen op korte termijn. Want dat is hard nodig!', meldt de brief.Daarnaast wordt in de brief gesproken over een steeds wisselend management en het ontbreken van een open cultuur. “Wij constateren dat momenteel de basis niet op orde is en dat dit besef onvoldoende leeft bij onze Raad van Bestuur en het management. Wij zeggen: breng de basis op orde!”Camara van der Spoel van de FNV herkent de geluiden die werknemers in hun brief noemen."Al jarenlang gaat het steeds op dezelfde punten mis. Het is een moeilijke doelgroep en dan moeten dingen goed geregeld zijn. Met de bijeenkomst willen werknemers de sfeer op de werkvloer verbeteren en mogelijke oplossingen bespreken." Enige ideeën van personeelsleden daarover zijn volgens haar: "mensen versneld opleiden, vaste mensen op vaste plekken inzetten of een vergoeding voor flexwerken aanbieden."Personeel van de locatie Hoeve Boschoord, die onder zorginstelling Trajectum valt, kwam al eens eerder in een crisisoverleg bijeen. Werknemers en oud-werknemers luidden de noodklok. Incidenten zoals agressie, bedreigingen en smokkel, zouden bewust klein gehouden worden. De voorvallen zouden 'tientallen keren per jaar' in een lagere categorie worden geplaatst, om zo sancties te voorkomen.Ook in de meest recente brief vragen personeelsleden zich af of de meldingen wel worden doorgegeven zodat ze in de statistieken terecht komen.Trajectum laat in een reactie weten niet meteen het nut van de bijeenkomst te snappen. "In de uitnodiging van de FNV zien wij geen feiten die tijdens de actiebijeenkomst in september niet aan de orde zijn geweest. Het lijkt dus een herhaling van zetten te worden."Volgens Trajectum zijn er al verbeteracties gestart, waarvan de eerste resultaten merkbaar zijn zoals teruglopend ziekteverzuim. Ondertussen wacht de werkgever het oriënterend onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie af.