Djammen: de muzikale diamanten van Ruud Fieten

Als ik er niet meer ben, kunnen mensen echt nog honderd jaar postuum liedjes van mij uitbrengen Ruud Fieten

Bekijk hier de hele uitzending

"Ik ben heel kritisch. Alleen wat ik echt mooi vind speel ik. Van twintig liedjes kan er wel maar één overblijven." Thuis staat zijn computer vol met nummers die het niet gehaald hebben.Zijn nieuwe album Mad Dogs in the Sun gaat niet over dingen die Fieten zelf meemaakt, maar wel over zaken die hem bezighouden. In dit geval oorlog. "Als iets mij interesseert, dan kan ik daar heel erg in opgaan. Ik wil het eigenlijk niet obsessief noemen, maar dat is het wel een beetje. Dan ben ik daar alleen nog maar mee bezig."Het vijf nummers tellende album vertelt een oorlog vanuit vijf verschillende personages. Die thematiek past perfect in de stroming waarin Fieten zich bezighoudt: 'Ik noem het zelf altijd filosofische folk", zegt hij."Het is ook niet altijd heel leuk om met een onmogelijke taak bezig te zijn", vertelt Fieten. Volgens hem zit er aan het maken van muziek geen einde. "Je bent gewoon bezig met iets wat je nooit afkrijgt." Maar, die oneindigheid is ook wat hem trekt. "Muziek kun je zo complex maken als je wilt. Er zit geen grens aan wat je kunt doen. Je bent nooit uitgeleerd.""Volgens mij is dat wat mij vasthoudt. Ik raak niet verveeld."