Weg met de lijm en kwast, verkiezingsposters plakken steeds vaker in de ban

Is plakken in verkiezingstijd dan verleden tijd in Drenthe? Nee, dat niet. De gemeente Assen geeft bijvoorbeeld de politieke partijen keus hierin. Daar mochten partijen een digitale poster aanleveren voor de trotters, die de gemeente deze week plaatst. Maar in Assen zijn ook borden en zuilen beschikbaar als openbare wildplakvoorzieningen. Posters plakken op andere plekken in de gemeente is verboden. Een woordvoerder van de gemeente Assen zegt nog geen meldingen te hebben gehad van illegale plakactiviteiten.