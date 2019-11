Drentse sprinters op jacht naar wereldbekertickets

"In alle realiteit zijn er gewoon tien schaatsers die zich kunnen plaatsen komend weekend op de 500 en 1.000 meter die ik rij", zegt Jorritsma. "Als ik me daar bij rij is dat natuurlijk heel mooi. Maar ik wil gewoon heel hard schaatsen. Harder dan ooit. Ik kijk niet echt naar resultaten maar ik wil gewoon mezelf verbeteren."Voor Deelstra is de 500 meter van vanavond de enige afstand die hij dit weekend in Thialf mag rijden. "Als ik in de buurt kan komen van m'n persoonlijk record van 35.5 dan is dat mooi, want als ik daar eenmaal ben, dan rij ik ook gewoon een mooie uitslag", zegt Deelstra.Beide mannen hebben inmiddels engelengeduld ontwikkeld. Jorritsma (26) is al vier jaar lang op zoek naar de vorm die hij toen had. Op z'n 22e won hij, uit het niets, een wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter, maar daarna kwam hij niet meer in de buurt van die prestatie. "Ik ben nu op het kantelpunt van 'beter dan ooit' en het niveau dat ik ooit had. Maar wil ik me kunnen plaatsen dan moet ik 'beter dan ooit' zijn, want iedereen is weer harder gaan schaatsen", zegt JorritsmaNiek Deelstra maakte als junior een stormachtige ontwikkeling door. Maar die progressie lijkt nu te stagneren. "Ik heb moeite met de hoge snelheid in de laatste bocht. Maar als ik dat onder de knie krijg dan weet ik dat het heel hard kan gaan", verklaart Deelstra.Beide mannen liepen afgelopen zomer overigens vertraging op tijdens de zomertraining door een fietsongeluk. Deelstra werd in een wielerkoers onderuit gereden door een ploegleider en brak z'n pols. Jorritsma ging in een afdaling met 80 kilometer per uur onderuit en hield daar diepe vleeswonden op z'n hand aan over.Een plek in de top vijf levert dit weekend op de sprintafstanden een wereldbekerticket op.