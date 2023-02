Sportdocent rent voor Giro 555 duizenden euro's bij elkaar met tocht van 55,5 kilometer

Van een (halve) marathon krijgen de meesten van ons al spontaan de hik. Veel te ver. Maar voor sportdocent Jan Willem Wormmeester was zelfs dat niet genoeg. Geïnspireerd door Giro555 zette hij de beentjes liefst 55,5 kilometer aan het werk.

Normaal gesproken gaan zijn hardlooprondjes niet verder dan 30 kilometer. Vooruit, één keer dan, afgelopen zomer, tikte hij bijna de 50 kilometer aan. Vandaag zette Wormmeester een nieuw persoonlijk record neer door vanaf zijn woonplaats 't Zandt te rennen naar het Dr. Nassau College (Quintus) in Assen.

55,5 kilometer dus, met als doel de rest van de school te inspireren en uit te dagen ook in actie te komen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. "Deze afstand was voor mij nieuw", puft de docent enkele uren na zijn aankomst in Assen. "Maar ik dacht, we gaan het gewoon proberen."

1 kilometer tekort

Dus vertrok Wormmeester afgelopen nacht iets voor half 4 vanuit de provincie Groningen richting Drenthe. Zo'n 7 uur later liep hij onder de finishboog door, speciaal voor hem opgesteld. De docent werd toegejuicht door tientallen leerlingen van de middelbare school die op hem stonden te wachten.

"Ik moest nog wel rondje om het gebouw rennen, want ik kwam 1 kilometer tekort", blikt Wormmeester glimlachend terug op zijn sportieve daad. "Het was fantastisch dat ik zo werd aangemoedigd door collega's en leerlingen. Of ik straks ook weer rennend naar huis ga? Welnee, ik heb een lieve vrouw die mij komt ophalen."

Duizenden euro's voor goed doel

Vandaag kon op het Nassau College een bijdrage worden geleverd in een collecte-emmer bij de receptie. Ook via een link die leidde naar Giro555 kon worden gedoneerd. Tot vanavond was er een kleine 5.500 euro opgehaald.