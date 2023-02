Gokverslaafde agent uit Schoonebeek de cel in voor meerdere misdaden

Een 30-jarige agent uit Schoonebeek moet voor zes misdaden waaronder diefstal, oplichting en meineed zes maanden de cel in, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Daarmee is de rechtbank minder mild dan het Openbaar Ministerie, dat in een eerder stadium een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden eiste.

"U heeft in uw hoedanigheid als agent mensen ernstig benadeeld, hen met schade achtergelaten of zelf schade veroorzaakt. U heeft het vertrouwen, dat de burger in de politie heeft, ernstig beschaamd en uw beroepsgroep in diskrediet gebracht", zei de rechter. De agent kampte in 2021 met een gokverslaving en had hiervoor geld nodig.

Sponsorloop voor KiKa

Boetegeld verdween in zijn zak, maar hij lichtte ook een veroorzaker van een botsing op door geld te vragen, waarmee een vervolging kon worden voorkomen. Daarnaast liet hij collega's en vrienden betalen voor een sponsorloop die hij zou lopen en waarvan het geld ging naar Kinderen Kankervrij (KiKa) zou gaan. De man hield het geld achteraf zelf, en heeft de sponsorloop niet gelopen.

Meineed

De rechter noemde dit gedrag 'doortrapt'. "U loog kwetsbare burgers, collega's en instanties voor." Het ergste vond de rechter dat de agent zich schuldig maakte aan meineed. De Schoonebeker loog in een politieverslag dat hij een boete volgens de regels had afgestort, terwijl hij in werkelijkheid het geld voor zichzelf had gehouden.

Te ernstig