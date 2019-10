Bouwprotest Malieveld afgelopen: Vrachtwagens weer onderweg naar Drenthe

Aan het einde van het protest werd het onrustig. Een groepje betogers daagde agenten uit en zocht de confrontatie. "We hebben niet heel Nederland onder controle. Als dat wel zo was, hadden we de politiek ook wel tot actie bewogen", zegt Klaas Kooiker van Grond in Verzet.De organisatie hoopt dat de politiek luistert naar de boodschap van de bouwsector, "zodat wij weer aan het werk kunnen". Bouwend Nederland zegt 'dat het statement luid en duidelijk is overgekomen'.De betogers stortten symbolisch een lading grond op het Malieveld. Het opruimen daarvan begon meteen na het einde van het protest. "We hebben toch materieel genoeg", aldus de organisatoren, wijzend op de shovels en graafmachines die op het Malieveld waren neergezet.Henk Bousema, aannemer uit Zeijerveen, was ook bij de demonstratie. Hij stond echter aan de andere kant van het Malieveld dan waar zand gestort is. "Ja het begint wel een beetje op z'n einde te lopen nu."Hij weet dat op verzoek van de politie alle bouwvoertuigen weer weg moeten. "Heel veel hadden hun voertuig op de Utrechtsestraat geparkeerd. Die straat moet nu leeg. Dan kan er weer gewoon verkeer door."Henri Otten van Otten Infra uit Wapse is ook op het Malieveld. Hij vindt het jammer hoe het is verlopen. "Minister Cora van Nieuwenhuizen stond op het podium en ze had geen goed verhaal. Het was nogal lauwtjes."Werknemers van Otten zijn al vanaf 2 uur 's nachts op de been met twee vrachtwagens. "Die zijn inmiddels weer onderweg naar Wapse", zegt Otten. Al het overige personeel van Otten heeft bijna zes uur in een touringcar gezeten om op het Malieveld te komen.Volgens Otten is alles op het Malieveld inmiddels weer opgeruimd. "Wij zijn grondverzetbedrijven, wij laten alles netjes achter."Drentse boeren protesteren nog een beetje op de snelweg.