Rechter oordeelt: Alleen paardensport-evenementen toegestaan op terrein CH De Wolden

Op het terrein van het Concours Hippique De Wolden in Veeningen mogen alleen evenementen worden georganiseerd die met paardensport te maken hebben. Dat oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. Omwonenden stapten naar de rechter, omdat gemeente De Wolden in de vergunning voor het terrein de mogelijkheid openliet voor andere activiteiten. Onder andere voor maximaal drie evenementen per jaar met versterkte muziek. De bezwaarmakers vreesden dat er daardoor veel overlast zou ontstaan.