Week van de Pleegzorg: een feestje dat aanzet tot denken

Op het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo wordt de week gevierd met koffie en een gebakje. Een tiental pleeggezinnen is naar het gemeentehuis gekomen om ervaringen uit te wisselen. Onder hen is het gezin Wildenberg, dat sinds vier maanden een klein meisje opvangen."In heel korte tijd is het meisje bij ons heel erg veranderd", zegt Ferry Wildenberg. "Het is een kind geworden. Aanweziger, drukker. Eet als een bouwvakker en slaapt als een os. Het gaat hartstikke goed eigenlijk."Het meisje is het eerste pleegkind in het gezin. "Het hele proces duurt anderhalf jaar. Maar daarvoor ben je al een hele poos bezig met denken of het bij je past en in je gezin past. Al met al ben je twee, drie jaar bezig", verklaart Anet Neyenhuis, de partner van Wildenberg.In Drenthe zijn er tientallen nieuwe opvangplekken nodig voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet langer thuis kunnen wonen. "In Drenthe zijn zo'n 400 gezinnen die zich met hart en ziel inzetten om een veilige plek en een thuis te bieden aan kinderen die dat nodig hebben", zegt Marchien Timmer van pleegzorg-organisatie Yorneo."Elk pleeggezin dat er bij komt is er een. We zoeken plekken voor de weekendopvang en voor langere duur. We zoeken heel divers, alleenstaanden en stellen. Kinderen die aangemeld worden zijn ook heel divers."Een nieuwe aanmelding betekent dus niet meteen dat een kind ook direct daar geplaatst wordt."Als een kind wordt aangemeld, wil je dat het zo goed mogelijk past. Het is altijd puzzelen", doelt Timmer op factoren als leeftijd van het kind en de omgeving waar het kind opgroeit. "Je wil die puzzel zo goed mogelijk maken."Volgens Timmer zorgt de Week van de Pleegzorg ervoor dat mensen gaan nadenken of ze pleegouder willen worden. "Een kind opvoeden is al een hele klus op zich. Kinderen in de pleegzorg hebben daarbij nog eens het nodige meegemaakt. Dat vraagt om extra energie en zorg."De week leidt niet meteen tot extra aanmeldingen. "Natuurlijk moet je het vanuit je hart doen, maar er zijn veel overwegingen die je moet maken. Bij grote campagnes als deze zie je dat mensen het serieus gaan afwegen en uiteindelijk zie je dat terug in de aanmeldingen."Anet Neyenhuis heeft in elk geval geen spijt van haar aanmelding. "Het had van mij ook tien jaar eerder gemogen. Ik vind het helemaal geweldig." En ze krijgt bijval van haar partner: "De meeste mensen denken: 'je hebt een kind in huis en dat is een zware belasting'. Maar dat is het totaal niet."