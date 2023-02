Inloopmiddag Rensenpark: Woningen zijn taboe en onderhoud moet echt beter

Stenen stapelen in het Emmer Rensenpark? De meeste bezoekers van de inloopmiddag van vandaag moesten er niet aan denken. Woningen zijn duidelijk taboe. In plaats daarvan wordt er aandacht gevraagd voor het onderhoud van het groen en de aanwezige panden. Want dat kan beter, veel beter, was een veel gehoord geluid.

Welke richting moet het op met het park? Wat moet er gebeuren? En wat moet worden gelaten? Inwoners en andere belangstellenden konden vanmiddag een duit in het zakje doen tijdens een speciale georganiseerde inloopmiddag. Deze werd georganiseerd door de gemeente Emmen, de eigenaar van het park.

Er werden rondleidingen gegeven en overal stonden ideeënboxen en digitale schermen gretig te wachten op meningen en suggesties. De gemeenteraad buigt zich in mei over een nieuwe visie voor het park. Het geluid van de inwoners wordt daarin meegenomen.

Beweegtoestellen

In het Afrikahuis verzamelt zich een groepje mensen om de ronde te maken. In afwachting van de start, schrijven sommigen alvast hun wensen en plannetjes uit op knalgele papiertjes die vervolgens verdwijnen in een plexiglas box.

Zo ook Gloria Sommer. Zij ziet graag dat er beweegtoestellen voor ouderen in het park worden geplaatst. "En dan het liefst in de buurt van ouderencentrum Cho." Want daar staan ook speeltoestellen voor kinderen. "Ik zie heel vaak opa's en oma's met hun kleinkinderen door het park lopen. Kunnen zij lekker trainen, terwijl de kinderen spelen."

Pletten

De gids Ali Zingstra meldt dan dat de rondleiding door het park wordt gegeven. Tijdens het ommetje door het park wordt tekst en uitleg gegeven over de vele initiatieven in het park. Grootste zorg voor deelnemer Henk Bijkes uit Veenoord is woningbouw. "Ik dacht eerst dat de gemeente de boel hier wilde pletten en flats laten verrijzen."

Daar is hij absoluut geen voorstander van. Liever ziet hij dat die energie in onderhoud wordt gestoken. De aandacht voor het groen is hier en daar zichtbaar verslapt. Ook hekelt hij de groene aanslag op de gebouwen in het park. "Zorg nou dat het er weer fris en fruitig uit ziet."

Moeflons zijn beter

In grote lijnen is Jan Assen uit Emmen het daar ook mee eens. Of hij zelf nog een leuk idee heeft voor het park? "Wat dacht je van wat paarden op de voormalige savanne? Een mooi gezicht, lijkt me. Nee, geen schapen, dat is zo gewoontjes." Bij de aanblik van de savanne vol rotsblokken en oneffenheden komt hij daar toch maar op terug. "Moeflons zijn wellicht beter."

Tijdens de rondleiding raakt de groep in gesprek diverse zaken. Een man ziet wel eens jongeren na sluitingstijd over het hek klimmen om stennis te schoppen in het park. "Omheiningen worden vernield en gebouwtjes beschadigd." Meer toezicht in het park zou in dat geval helpen. "Ik stap er zelf natuurlijk niet op af."

CBK

In het Afrikahuis stromen de suggesties via box en scherm aardig binnen. Rond drie uur hebben 73 mensen zich er gemeld voor de inloop. Ingrid van der Woude, programmaleider van het park, spreekt van een goede opkomst. Met overigens ook flink wat discussie. "Het ging er soms stevig aan toe", vertelt ze. De suggesties worden tot en met 23 februari ingezameld en dat gaan Van der Woude en parkregisseur Ria Medema alles in kaart brengen.

Wat betreft de toekomst van het park staat er nog wat op til. De verbouwing van het voormalige Biochron is dan afgerond. Een deel van deze kelders wordt het nieuwe onderkomen van het Centrum Beeldende Kunst (CBK), dat zich nu nog in de voormalige melkfabriek in Noordbarge bevindt. Bovengrond komen groen en waterpartijen. De werkzaamheden zitten er in november op.

