Doeko ­Bosscher vertrokken uit raad van toezicht Kamp Westerbork: 'één procent risico is mij al te veel'

Bosscher was copromotor van het proefschrift geschreven door Van Liempt, over Albert Gemmeker, commandant van het doorgangskamp Westerbork. Van Liempt wordt beschuldigd van plagiaat, onder andere door journalist Bart Droog en historicus Rudolf Dekker. "Mijn opstappen is een poging om de instanties waarmee ik samenwerk vrij te spelen. Ik wil niemand in iets dat ongewis is meeslepen", zegt Bosscher.Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar en oud-rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en was lid van meerdere commissies aan de RUG. Ook uit die commissies zou hij zijn gestapt.Bosscher is al sinds september vertrokken en noemt het 'geen big deal', al baalt hij wel dat hij zijn functie als voorzitter eerder heeft moeten stoppen. Zijn termijn bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork zou anders officieel pas over een jaar eindigen. "Je vindt dit nooit leuk en ik geloof ook dat die hele affaire is opgeblazen. Ik heb het verweer van Van Liempt aangehoord en er is geen speld tussen te krijgen. Toch is er wel een waslijst aan klachten op zijn proefschrift. Eén procent risico is mij al te veel."Door onder andere het plan van Herinneringscentrum Kamp Westerbork om een wandeltocht voor De Nacht van de Vluchteling te organiseren vanaf het terrein, ligt de organisatie de laatste tijd onder een vergrootglas. In de keuze om te stoppen als voorzitter bij de Raad van Toezicht, speelde dit volgens Bosscher ook mee. "Alles wordt dan onvermijdelijk met elkaar verbonden", licht hij toe.De integriteitscommissie van de RUG doet inmiddels onderzoek naar de punten van kritiek op het proefschrift van Van Liempt. Van Liempt zelf wordt gedurende het onderzoek gehouden aan een zwijgplicht over het onderzoek en zijn proefschrift.Van Liempt is zelf ook actief bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork binnen de Raad van Advies. Eerder dit jaar heeft hij volgens het Herinneringscentrum al aangekondigd zijn termijn na dit jaar niet meer te verlengen. De toekomst van de Raad van Advies zal eind dit jaar worden besproken.