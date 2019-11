Mysterie hunebedden opgelost: het waren reuzen!

Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter trapt in een nieuwe serie in Drenthe Toen over 'Drentse schrieverij', af met Johan Picardt, ook wel Drenthe's eerste geschiedschrijver genoemd.Nijkeuter: "Picardt was een heel veelzijdig man. We kennen hem als schrijver van een belangrijk geschiedeniswerk met een enorme lange titel. Dat boek heeft eigenlijk 150 jaar lang geen navolging gehad in Drenthe en veel beweringen die hij daarin doet, ebben nog jarenlang door. Tot op de dag van vandaag! Na die 150 jaar, toen er nieuwe inzichten kwamen, werd hij verguisd. Ze vonden hem een fantast."Nijkeuter vervolgt: "Zo schreef Picardt over de verborgen stad Hunsow, de mythische stad aan de Hunze, die door Noormannen zou zijn vernietigd. Hij beweerde dat de hunebedden door reuzen waren neergelegd. Hij geloofde in de duivel en was van mening dat het Bourtangermoeras ontstaan was door een oerknal van God. Rondom de grafheuvels waren de witte wieven te vinden. Zijn valkuil was dat hij het niet alleen beschreef, maar dat hij het ook ging verklaren."Hoe verging het Picardt verder in het leven? "Hij trouwde een rijke vrouw en deed veel aan ontginning; hij geloofde sterk in het ontginnen van landbouw. Op een gegeven moment bezat hij woeste gebieden. In Drenthe, maar met name in Bentheim." Wie Picardt beter wil leren kennen, wordt door Nijkeuter verwezen naar de enige biografie over de man: die van Michiel Gerding uit 1997.Het hele gesprek, inclusief de volledige titel van het genoemde boek, is te horen op zondagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur in Drenthe Toen , op Radio Drenthe. Daarna via uitzending gemist en de podcast