Merendeel raad Hoogeveen wil dat hertenkampen blijven bestaan

Hertenkampen moeten blijven bestaan, ten minste als het aan een groot deel van de gemeenteraad in Hoogeveen ligt. Een aantal politieke partijen diende een motie in met dat verzoek. Ze roepen het college op om hun wens over te brengen in een brief richting Den Haag.

Hertenkampen zijn voornamelijk gevuld met damherten. Op de nieuwe huis-en hobbydierenlijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het dier echter niet meer opgenomen. Dat betekent dat ze in de toekomst niet meer geschikt zijn om te houden, waardoor er mogelijk hertenkampen verdwijnen.

'Nooit problemen geweest'

Indieners van de motie waren het CDA, Gemeentebelangen, de VVD en de SGP. Volgens onafhankelijke wetenschappers bestaat de kans dat de dieren, gezien hun grootte en gedrag, zeer ernstig letsel bij mensen kunnen veroorzaken. "Maar hertenkampen hebben, voor zover ik weet, nog nooit problemen opgeleverd", stelde Femke Koekoek namens het CDA. "Er kan beter wat gedaan worden aan de wolvenproblematiek, dan aan de hertenkampen."

Haar woorden konden rekenen op bijval van Brand van Rijn van de SGP. "Zelf heb ik mooie herinneringen aan hertenkampen. Het vormt mensen, het verbindt ze. De hertenkampen moeten blijven bestaan, er zijn helemaal geen zorgen over veiligheid." Forum voor Democratie stemde uiteindelijk ook. Er was uiteindelijk een meerderheid waardoor de motie werd aangenomen.

Postzegelmotie

De ChristenUnie, D66, PvdA en de SP waren tegen. Jeroen Pomper van de SP liet weten waarom zijn partij tegen stemde. Volgens hem is het een sympathieke motie, maar is hij wel blij dat het kabinet dit besluit heeft genomen. "Damherten horen helemaal niet thuis in kampen, maar in de vrije natuur."

Martien van Dijk van de ChristenUnie noemde het een postzegelmotie. "Het is een onderwerp waar wij als raad helemaal niet over gaan, maar het Rijk. Het lijkt me verstandig dat de indieners zelf een club oprichten om de herten te behouden. Laten we als raad bezig blijven met andere belangrijke onderwerpen."

Uitsterfbeleid