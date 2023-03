Meppel krijgt geen toestemming om boa's uit te rusten met wapenstok, Westerveld wel

Voor de veiligheid van de boa's en vanwege een preventieve werking wilde de gemeente Meppel tien boa's uitrusten met een (korte) wapenstok. Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, geeft daar geen toestemming voor. Dat doet hij na een negatief advies van de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie.

De gemeente schrijft in de aanvraag voor de wapenstok dat boa's 'meerdere malen voor eigen veiligheid zijn teruggetrokken en daardoor niet adequaat konden optreden om een aanhouding te verrichten. Hierbij was het gemis van de wapenstok om de verdachte(n) op afstand te houden een feit.' Daarbij speelt volgens de gemeente de veiligheid van de boa zelf ook een rol in het verzoek. Met dit geweldsmiddel zouden aanhoudingen veiliger en proportioneler verlopen.

"Dat de boa's bij de aangehaalde voorbeelden voor eigen veiligheid moesten terugtrekken of niet konden doorpakken in verband met de eigen veiligheid is niet jammer, maar een correcte wijze van handelen", reageren de korpschef en de hoofdofficier van justitie hierop. De inzet van de wapenstok om de verdachte op afstand te houden tot de politie er is, zou kunnen werken, beredeneren ze. Maar het kan juist ook averechts werken. "Hiermee zou de boa zichzelf, maar ook de politie juist extra in gevaar kunnen brengen." Daarom luidt het advies: terugtrekken. "Hoe dat ook moge aanvoelen."

Messen

De gemeente constateert dat boa's meer belast worden met de handhaving binnen de gemeente. "Zij zien zich geconfronteerd met grote groepen bezoekers waarop toezicht moet worden uitgeoefend." Daarbij refereert ze mede aan de toename van jeugdoverlast binnen de gemeente. Sinds 2020 is het aantal meldingen van jeugdoverlast in de gemeente jaarlijks tussen de 300 en 350, terwijl dat in de jaren daarvoor eigenlijk nooit boven de 200 meldingen kwam.

Ongeveer een derde van de meldingen komt uit het centrum, waar de meeste horeca zit. De gemeente schrijft in de motivatie van de wapenstok dat 'horeca-inrichtingen in Meppel voornamelijk worden bezocht door jongeren van buiten de stad, van wie er tegenwoordig ook veel een mes op zak hebben'.

Boa loopt ook in Westerveld rond

De buitengewoon opsporingsambtenaar uit Meppel loopt echter niet alleen in Meppel rond. Ook het buitengebied van de gemeente Westerveld wordt meegenomen in de surveillance. De boa's uit Westerveld dragen echter wel een korte wapenstok. De gemeente Meppel gebruikt het als extra argument. "Aangezien wij als gemeenten een samenwerkingsafspraak met elkaar hebben, maakt dit het samenwerken praktischer als onze boa's hetzelfde zijn uitgerust."

De korpschef en de hoofdofficier van justitie zijn voor dat argument niet gevoelig. De gemeente Westerveld heeft om een heel andere reden gevraagd om de boa's met wapenstok uit te rusten. "De boa werkt in Westerveld voornamelijk alleen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Als er wat is, is de aanrijdtijd van de politie langer dan die in Meppel. Het is dus langer wachten op ondersteuning. Dat is een kwetsbaarheid voor de boa." Daarom heeft de gemeente het verzoek bij de minister neergelegd. Dat verzoek is toegekend.

Meppeler boa zonder wapenstok in Westerveld

De samenwerking tussen de boa's uit Meppel en Westerveld houdt voornamelijk in dat ze bijspringen waar nodig. Zo komen boa's uit Westerveld wel eens helpen bij de handhaving rondom evenementen als Donderdag Meppeldag. Andersom nemen boa's uit Meppel enkele diensten in Westerveld over als er te weinig capaciteit is.

Boa's uit Meppel die in Westerveld lopen, hebben dan echter geen wapenstok op zak. Dat mag namelijk niet. "Een boa uit Meppel mag in Westerveld alleen met een aanwijzing van de korpschef een wapenstok dragen. De boa moet daarvoor een verplichte cursus voor geweldsmiddelen volgen."

Nieuwe regelgeving

Sinds de minister negatief heeft geoordeeld over het verzoek van de gemeente Meppel, zijn de regels rondom boa's veranderd. In de zomer van vorig jaar liet minister Ye ilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten dat boa's uitgerust kunnen worden met geweldsmiddelen, zoals de korte wapenstok. De regelgeving volgt op een proef in tien gemeenten, waar boa's werden uitgerust met de wapenstok.