Militairen oefenen in Drentse weilanden: 'Het klinkt nog zachter dan rotjes'

De oefeningen maken deel uit van een grotere training tussen Havelte en Zwolle. Het zijn overigens alleen militairen op de grond die oefenen. Er komen geen helikopters of vliegtuigen bij kijken.Om te weten hoe zo'n oefening verloopt, gaat de burgemeester van Staphorst, Theo Segers, morgen mee met John Derksen, reservist van Defensie. Hij laat Segers zien hoe de militairen oefenen. "We laten een vertragend gevecht zien. De militairen zijn bepakt en bezakt, het moet zo echt mogelijk zijn", legt Derksen uit.De militairen zijn van de Delta Compagnie van het 11e bataljon van de Luchtmobiele brigade en ze houden eens in de twee jaar in Drenthe deze oefening. "Het maakt onderdeel uit van een langere oefening. Dit is een zogehetenze lopen in groepen door de weilanden van boerderij naar boerderij."In de middag gaat Derksen met wethouders uit Staphorst naar een commandopost, waar ze uitleg krijgen over wat er te zien is in de velden en hoe de oefening in zijn werk gaat.Volgens Derksen hoeven inwoners niet bang te zijn voor overlast in de omgeving. "Iedereen die er last van zou kunnen hebben is op de hoogte gesteld. Alle boeren hebben een brief gehad. Alleen het geluid kan voor overlast zorgen. Ze schieten met oefenmunitie, maar die klinken nog zachter dan rotjes. Die geven niet veel overlast in een weiland."