Plusbus in Emmerhout: 'Ouderen uit hun dagelijkse sleur halen'

De plusbus is een initiatief van Wijkbelangen Emmerhout en Emmenhoutlijm, een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties in Emmerhout. Alle wijkbewoners die 55 jaar of ouder zijn, kunnen tegen een kleine vergoeding met de plusbus mee. Ook mensen met een beperking kunnen er gebruik van maken."Het belangrijkste is dat je iets bedenkt waarmee je de mensen helpt om hun huis uit te komen", zegt wijkvoorzitter Wytse Bouma. "Het breekt de sleur van de dag."In Emmerhout gaat de bus vanaf december rijden. In de wijk is 'ie al geleverd en maakte die gisteren een eerste ritje naar het winkelcentrum. "Heel erg mooi deze bus", zegt mevrouw van Wierenjagt."Ik ben alleen, en de jongste. Ik heb nog twee zussen van 87 en 98 en die kunnen ook niet deze kant opkomen. Dan houdt alles op", vertelt ze. "Het maakt me niet uit waar we heen gaan, het is alleen al leuk voor de gezelligheid. Mooi zo met z'n allen, dan heb je ook wat aanspraak. Als ik met de taxi ga, ben ik ook maar alleen."De plusbus gaat in december rijden. In onder meer Borger-Odoorn en Midden-Drenthe rijdt er ook een plusbus. In 2018 maakten er landelijk ruim 25.000 ouderen gebruik van de bus.