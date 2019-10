Vernielingen bij natuurbad Zandpol: 'Schijtziek van'

"Ik ben er schijtziek van", zegt vrijwilliger Henk van der Horst. Volgens hem ging het een tijdlang goed, maar is het nu tijdens deze herfstperiode opeens weer raak. "Ze zijn met vuurwerk bezig geweest."Dat het natuurbad nu weer bezoek heeft gekregen van vandalen, is een klap in het gezicht voor de vrijwilligers van de stichting Natuurbad de Zandpol. "Wij werken ons het apelazarus. In de zomer lopen hier alle dagen vrijwilligers rond: om de vuilnis op te ruimen, om de boel netjes te houden. Dat alles picobello is voor de kinderen, want daar doen we het voor. Niet voor onszelf. Waarom moet dit dan weer gebeuren?"Van der Horst denkt wel te weten wie de vernielingen aanrichten. "Het is jeugd van rond de 15, 16 jaar. We hebben twee meisjes en twee jongens gezien. Jammer genoeg konden we ze, ondanks onze camera's, niet traceren."De stichting wil, om te voorkomen dat er nog meer vernield wordt, betere camera's ophangen. "Die het hele bad in beeld hebben. Ook in het donker."Van de vernielingen is aangifte gedaan bij de politie. Als de daders niet achterhaald worden, is het de gemeente Emmen die opdraait voor de kosten van de prullenbakken. De andere schades zijn voor rekening van de stichting.