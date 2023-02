Limburgse doopt Pesse om tot Bospoeste en brengt carnaval naar het dorp

Pesse heet morgen tijdelijk Bospoeste. Het dorp kent geen carnavalstraditie, maar Tamara van Breukelen-Broeksmit hoopt daar verandering in te brengen. De Limburgse inwoonster van het dorp keert normaal gesproken deze dagen terug naar Heerlen, maar dit jaar haalt ze het carnaval haar kant op.

"De beheerder van ontmoetingscentrum De Wenning vroeg mij de afgelopen jaren al eens of een carnaval in Pesse leuk zou zijn. Ik dacht; nee joh, dat vinden ze toch niks? Maar Pesse houdt wel van feestjes en verkleedpartijen, dus we hebben met een hele groep vrijwilligers een carnavalsfeest opgezet voor één dag", zo vertelt de Limburgse.

Van Heerlen naar Drenthe

Tamara kwam achttien jaar geleden vanuit Limburg naar Drenthe: "Ik kom uit Heerlen, het zuidelijkste puntje van Limburg. Jaarlijks ga ik terug om carnaval te vieren. In mijn jeugd was het vanaf donderdag tot de dinsdag kroeg in, kroeg uit, naar de optochten, vijf dagen lekker in je verkleedkleren en genieten van carnavalsmuziek."

'Leren hossen en polonaise lopen'

Hoe komt carnaval in Pesse er dan uit te zien? "In de middag vanaf 14.00 uur vertrekken we met een prins en prinses carnaval op een kar richting De Wenning", zo vertelt Tamara van Breukelen-Broeksmit. "Daar zijn allerlei activiteiten voor de kinderen en ik ga ze natuurlijk ook leren hossen en polonaise lopen." Want dat is volgens de initiatiefneemster het mooiste van carnaval: "Je mag gewoon lekker gek doen en dat mag ongegeneerd." In de avond is er in het ontmoetingscentrum dan een feest voor iedereen met onder meer muziek en verschillende acts.