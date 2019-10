Geen vleermuizen in vleermuizenkelder Airport Eelde

Het circuit van Zandvoort is bezig met aanpassingen om het circuit klaar te maken voor de Formule-1 race in mei 2020. Natuurorganisaties spanden een kort geding aan, omdat ze bezorgd waren om de zandhagedis en rugstreeppad. Dit zijn beschermde diersoorten. De rechter heeft besloten dat de werkzaamheden mogen doorgaan.In Drenthe heeft zich ook iets dergelijks afgespeeld. Toen GAE een landingsbaan wilde verlengen, vreesden natuurorganisaties voor de gevolgen voor de natuur. Voor die verbouwing moesten namelijk veel oude bomen worden gekapt en leegstaande huizen worden gesloopt. Beide plekken waren favoriet bij vleermuizen als plek om te overwinteren.Natuurorganisatie IVN stapte ook naar de rechter, maar verloor. Ter compensatie bouwde het vliegveld in 2011 wel een vleermuizenkelder en werden er vleermuizenkasten opgehangen. Deze worden echter niet gebruikt, blijkt uit de jaarlijkse vleermuizentelling door Vleermuiswerkgroep Drenthe en IVN."Als je mazzel hebt, nemen ze genoegen met zo'n bunker. Maar het compenseert nooit voor wat je weghaalt", zegt Leo Stockmann, voorzitter van IVN Eelde-Paterswolde. Het is onduidelijk in hoeverre het leefgebied van de vleermuizen is aangetast. "Ze zijn niet gezenderd, dus we weten het niet."De vleermuizenkelder ziet eruit als een bunker met een deur. Daar zit een rechthoekig gat in waar de vleermuizen in en uit kunnen vliegen. "Op zich ideaal, met wegkruipmogelijkheden zoals stenen met holtes", aldus Reinier Meijer van Vleermuiswerkgroep Drenthe.Toch is er in deze bunker geen vleermuis te bekennen. De reden daarvoor kan zijn dat het te nat is. Meijer: "In de winter staat er wel een decimeter water in. Dat moet eigenlijk niet."Om dat op te lossen heeft GAE een pomp geplaatst. Maar het blijft wachten op bewoners. "Vleermuizen zijn vrij kieskeurig. Maar we hopen nog steeds dat vleermuizen gebruik gaan maken van de kelder", zegt Stockmann.GAE was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.