Burgemeester Marco Out: politiecapaciteit moet structureel omhoog

Marco Out, burgemeester van Assen, staat volledig achter de brandbrief over de beperkte politiecapaciteit. Ook in Noord-Nederland is volgens hem sprake van onderbezetting.

De regioburgemeesters stuurden gisteren een brief aan de Tweede Kamer waarin zij de noodklok luiden. "Op dit moment spelen op nationaal niveau verschillende zaken die heel veel politiecapaciteit vragen", legt Out uit. "Wat wij heel indringend bij de minister hebben neergelegd is dat wij ons zorgen maken. Er komt heel veel werk op de politie af.""We hebben bijvoorbeeld de hele verdrietige aanslag op advocaat Derk Wiersum gehad. Op dat moment zijn ongeveer 400 agenten vrijgemaakt voor extra beveiliging. Dat betekent voor Noord-Nederland dat er 40 agenten uit reguliere diensten zijn getrokken", aldus Out."Voor een korte periode zijn we daartoe bereid, maar het ziet ernaar uit dat het structureel is. En dat is met de huidige hoeveelheid agenten niet fatsoenlijk op te hoesten. Daarom hebben we er bij de minister op aangedrongen om ervoor te zorgen dat er meer agenten komen."De burgemeesters vroegen enkele jaren geleden al eens om landelijk 5000 agenten extra. "Toen is het uitgekomen op ongeveer 1000", zegt Out. "Tegelijkertijd zien je wel dat er steeds meer vraag naar politie-inzet is. Zoals het nu gaat, komen we echt mensen tekort. We moeten naar een structurele oplossing."