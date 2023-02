Het weekend van het katholieke volksfeest is aangebroken: tot Aswoensdag staat Drenthe deels in het teken van carnaval. Je krijgt in deze editie van Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? op een rijtje waar in de provincie het verkleedfestijn losbreekt. En er is meer te doen. Wat precies, lees je hieronder.

Carnaval

Het Zuiden des lands staat tot en met dinsdag in het teken van carnaval, maar ook boven de rivieren kunnen ze er wat van. Bijvoorbeeld in Drenthe, waar jouw woonplaats misschien wel wordt omgedoopt tot Stiekelstad, Veentrappersdorp, Flintenstad of Dördouwersstad. Voor een echt carnavalsfeest hoe je dus niet af te zakken naar Oeteldonk of Lampengat, traditioneel het epicentrum van het volksfeest.

Bezoek bijvoorbeeld Rosenmontag, het traditionele hoogtepunt van carnaval in Zuidoost-Drenthe. De dorpen in de zuidoosthoek maken dan met hun praalwagen een ronde door Barger-Compascuum.

Ook in Noord-Drenthe is het carnavalsfeest in opkomst: in Assen wordt vrijdagmiddag het startschot gegeven van het katholieke festijn. De Asser carnavalsvereniging de Narren van Pitlo trapt af met het ophalen van de stadssleutel in het stadhuis, waarna in de avond in wijkcentrum het Markehuus met livemuziek wordt gecarnavald.