Schaapherder wil dierhouders op weg helpen met kuddebeschermingshonden

Sinds Visser de Maremma's heeft, heeft ze geen wolvenaanval meer gehad. "Wij hebben op 7 januari 2022 een laatste aanval gehad. Toen hadden we een heel jonge kuddebeschermingshond in de kudde lopen. Naar aanleiding van die aanval hebben we die volwassen honden uit Italië gekregen. Sindsdien hebben we geen aanvallen meer in onze kudde gehad. Het hele pakket aan wolfwerende maatregelen dat wij hebben heeft er in geresulteerd dat onze schapen tot op dit moment veilig zijn gebleven."

Het is volgens haar niet de bedoeling dat de honden de aanval inzetten tegen de wolf. "Het is de bedoeling dat als de wolf komt, die het hekwerk ziet als een barrière. Dan staan er vervolgens ook nog honden achter te blaffen die zeggen: dit is mijn territorium. Waarmee die hond zegt: ik pak jou. Of in ieder geval dreigen ze daarmee. Het zijn indrukwekkende honden; ze zijn heel groot. Dat betekent dat je de wolf wel de zin ontneemt om onder draden door te gaan. Want hij weet dat die zijn leven aan het wagen is en dat is voor een roofdier in het wild een groot risico. Ergens in het systeem van de wolf is wel ingebakken dat hij doodgaat als hij gewond raakt. Dus hij zal dit wel zorgvuldig afwegen."