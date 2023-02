Coevordenaar (51) drukt als penningmeester 60.000 euro achterover

Een 51-jarige man uit Coevorden heeft als penningmeester van de buurt- en speeltuinvereniging De Maten in Coevorden bijna 60.000 euro in eigen zak gestoken. Verduistering vond de rechter bewezen. De rechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 160 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

"Ik had nooit penningmeester moeten worden", zei de man vrijdag tegen de rechter. Hij was daarvoor al jarenlang betrokken bij de vereniging. In januari 2017 begon hij als penningmeester geldbedragen over te boeken naar zijn eigen rekening. Eind 2020 kregen andere bestuursleden in de gaten dat het boekhoudkundig niet helemaal klopte en startten een eigen onderzoek.

Gokprobleem

Nauwkeurig spitten zij de bankrekeningen door en telden de bedragen op die zij niet thuis konden brengen. Zij confronteerden de penningmeester daarmee. Die bekende dat hij een paar bedragen had toegeëigend. Hij had een gokprobleem en kwam daardoor in financiële problemen. Bij de rechter erkende de man dat hij al langer bezig was met het wegnemen van geldbedragen.

Geld voor kinderen

"Wat moet je daar nu op zeggen", zei de officier van justitie. Die vond het treurig dat gemeenschapsgeld, bedoeld voor vertier van kinderen, is besteed aan gokken. "U schaadt het vertrouwen dat een vereniging in u stelde", zei de aanklager. Hij merkte daarbij ook op dat vanuit de vereniging niet controlerend is opgetreden en de penningmeester daardoor lang zijn gang kon gaan.

Doodsbedreigingen