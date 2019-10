Onderzoek commissie Remkes naar natuurvergunning Groningen Airport Eelde

Volgens de NOS zeggen bronnen dat de commissie de natuurvergunningen van alle luchthavens in Nederland moet controleren. Dit vanwege het stikstofprobleem. Remkes en zijn commissie oordeelden eerder dat er in de landbouw maatregelen genomen moeten worden om de stikstofuitstoot fors te verminderen.De landbouw is de grootste producent van stikstof. Maar de landbouw vindt het niet terecht dat zij alleen moeten opdraaien voor het probleem. Het verkeer en de luchtvaart moeten ook meedoen. De luchtvaart heeft een veel kleinere rol in de stikstofdiscussie. Alle beetjes helpen volgens minister Van Nieuwenhuizen.Volgens milieuorganisaties hebben de luchthavens ten onrechte geen natuurvergunning. Schouten moet dit onderzoeken en besluiten of er alsnog zo'n vergunning nodig is, of dat de wetgeving goed is toegepast. Groningen Airport Eelde zegt wel degelijk een natuurvergunning te hebben. Die hebben ze gekregen na de baanverlenging.De commissie Remkes komt versneld met een advies over de luchtvaart en over de geldigheid van de natuurvergunningen van onder andere Groningen Airport Eelde.Het kabinet is ondertussen met spoed op zoek naar maatregelen die op de korte termijn leiden tot minder stikstofuitstoot zodat kleine bouwprojecten weer in gang kunnen worden gezet. Bij alle maatregelen geldt dat ze voldoende moeten opleveren en niet juridisch kunnen worden aangevochten.