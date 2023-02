Turkse lekkernijen in Assen voor het goede doel: 'Families hebben hulp nodig'

Inwoners van onze provincie kwamen woensdag massaal in actie om geld in te zamelen voor Giro555. En nog steeds worden initiatieven opgezet om de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië te steunen. Zo ook vandaag op het Koopmansplein in Assen.

"Dit zijn cakejes met suikersiroop. U mag ze proeven als u dat wilt", zegt vrijwilliger Esra tegen een nieuwsgierige voorbijganger. "En hier zit aardappel in." Ook baklava, Turkse pizza's en gefrituurde broodjes liggen klaar op tafel om verkocht te worden.

Vroeg uit de veren

Leden van de Turks Islamitische Culturele Vereniging in Assen gingen vanochtend vroeg uit de veren om de gerechten klaar te maken. "Mensen van de vereniging hebben de hapjes thuis gemaakt en wij verkopen dat hier", vertelt Esra.

De hele dag staat de vereniging in het centrum van Assen om geld in te zamelen. Ook bij de Turks islamitische stichting in de stad worden versnaperingen verkocht. Met contant geld, een tikkie of een QR-code kunnen mensen betalen. De volledige opbrengst gaat naar het rampgebied in Turkije en Syrië.

'Het raakt me enorm'

"Dit is heel belangrijk, want er zijn zo veel personen omgekomen. De families die achter zijn gebleven, hebben hulp nodig", vindt vrijwilliger Beyza. Ook Esra staat bij de kraam met een belangrijk doel. "Zo veel mogelijk geld ophalen. Want hele steden zijn verwoest en mensen daar zitten zonder huis. Dat raakt me enorm."

Esra kent zelf geen personen uit het rampgebied. Maar helaas kan Beyza niet hetzelfde zeggen. "Ik ken iemand uit het gebied waar het gelukkig nu goed mee gaat. Maar ik heb kennissen die wel familieleden zijn verloren. Het is echt verschrikkelijk."

Een machteloos gevoel

Een machteloos gevoel overheerste de afgelopen periode bij de Turks islamitische vereniging in Assen. "Wij zijn in Nederland en kunnen er niet heen om die personen te helpen of in huis te nemen. Het enige wat we kunnen doen is geld doneren", vertelt Beyza. En dus staat de vereniging de hele dag op het plein. Ook morgen zamelen ze geld in met Turkse hapjes.

"Geniet ervan en heel erg bedankt", zegt Esra tegen een vrouw die hapjes koopt. "Jullie bedankt", reageert de klant. "Het is geweldig dat jullie dit doen."