Wie winnen de Drentse sportprijzen? Stembussen zijn geopend

Wie mogen zich vanaf 6 maart sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van Drenthe noemen? Vanaf vandaag kan er gestemd worden op de genomineerden in die vier categorieën.

Dat stemmen gebeurt online via de website van Sportgala Drenthe . Alleen vandaag en in het weekend kunnen mensen hun stem uitbrengen. De winnaars worden gekozen op basis van de stemmen en het oordeel van een topsporters- en sportjournalistenjury.

Alle genomineerden zijn uitgenodigd voor het sportgala op 6 maart in Schouwburg Ogterop in Meppel. Vorig jaar vielen golfer Sven Maurits, wielrenster Anna van der Breggen, de tennissers van Suthwalda en hoogspringster Britt Weerman in de prijzen.