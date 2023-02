Geldezel krijgt werkstraf en moet 6900 euro terugbetalen

Een 22-jarige vrouw uit Emmen moet voor het afgeven van haar bankgegevens aan criminelen een werkstraf van 60 uur uitvoeren. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De vrouw leende volgens de rechter in mei 2020 bewust haar bankpas en pincode uit voor oplichtingspraktijken. WhatsApp-fraudeurs stortten het gestolen geld op de rekening van de vrouw en het geld werd direct daarop gepind. De vrouw was volgens de rechter als geldezel een belangrijke schakel in deze criminele keten.

Pas verloren

De Emmense was haar bankpas kwijtgeraakt, zei ze en deed hiervan aangifte. Ze vertelde tegen de rechter dat ze daarna meermalen een zwarte Mercedes bij haar woning zag staan. De rechter geloofde dit verhaal niet. Op een bankpas staan geen adresgegevens. "Hoe kunnen anderen aan de hand van een bankpas dan weten waar u woont", zei de rechter.

Router gehackt

De vrouw opperde vervolgens dat haar router kan zijn gehackt. "De pincode gaat niet via de router", veegde de rechter dit verhaal van tafel. De vrouw had geen redelijk alternatief hoe criminelen aan haar bankgegevens zijn gekomen, zei de rechter. Die heeft ze dan zelf afgegeven met als doel een misdrijf mogelijk te maken. En dat is strafbaar, zei de rechter.