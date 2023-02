Drentse hulpverleners vertrekken uit Turks rampgebied: 'Dit is met niets te vergelijken'

Zonder slag of stoot gaat het werk niet, heeft Krol opgevangen. "Het is mentaal gezien héél vermoeiend. Er komen zoveel indrukken op je af, dat gaat na verloop van tijd op je emoties spelen. Het is niet langer vol te houden", hoort ze van haar collega's uit het rampgebied. "Ook hond Joschi verblijft onder omstandigheden die hij niet gewend is. Als Joschi niet aan het zoeken is, zit 'ie in de bench of aan de lijn in het kamp. De vrijheid die hij normaal wel heeft, is er nu even niet."