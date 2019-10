Verdachten hondengevechten in Emmen horen straf

Twee van die gevechten zouden in 2016 in Emmen hebben plaatsgevonden. Geen van de verdachten komt overigens uit Drenthe. Batikan Y. (32) uit Soest hoorde negen maanden cel tegen zich geëist, zijn vriendin Stephanie B. (33) uit Amersfoort kreeg zes maanden cel te horen. Tegen twee andere verdachten is een werkstraf geëist.Justitie heeft in totaal 26 honden in beslag genomen, waarvan er 16 moesten worden ingeslapen. Waar in Emmen hondengevechten zijn geweest, is niet bekendgemaakt.De rechter doet vandaag, twee maanden na de rechtszaak, pas uitspraak over de eis. Dat komt vanwege de complexiteit van de zaak.Criminoloog Daan van Uhm van de Universiteit Utrecht deed eerder onderzoek naar het bestaan van hondengevechten in Nederland. Volgens hem houden drie groepen zich met deze illegale praktijken bezig: criminelen, hobbyisten en straatjongeren.In de eerste groep, het criminele circuit, wordt met de hondengevechten veel geld verdiend. De tweede groep heeft een hobby gemaakt van het aftrainen van hun honden. De gevechten vinden plaats in bijvoorbeeld hun woonkamer. De straatjongeren organiseren gevechten in verlaten garages, gebouwen en parken.De onderzoekers schatten dat er in Nederland zo ongeveer 400 'vechthonden' worden gehouden. De honden die gebruikt worden voor de gevechten komen vaak van handelaren en fokkers uit Oost-Europa.