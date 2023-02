330 miljoen voor Emmen en Groningen voor energietransitie en hervorming arbeidsmarkt

"Meer dan de helft van het geld gaat naar het Noorden: 330 miljoen", zegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat over de EU-gelden. "De opdracht is hier enorm vanwege het stopzetten van de gaswinning. Denk aan omschakeling naar de productie van, maar ook het gebruik van groene waterstof. Daar zit de grootste klus en daar gaat het meeste geld inzitten."

Niet alleen de omschakeling van gas naar groene stroom of waterstof, ook de producten zullen schoner en duurzamer moeten. Dus zonder aardolie als grondstof. Adriaansens "Denk bijvoorbeeld aan de proef bij Avantium waar ze uit suikerbieten grondstof halen voor bio-plastic flessen." Flessen die vervolgens bij Cure/Cumapol in Emmen weer gerecycled kunnen worden en waar nu ook een proeffabriek staat om kunststofvezels uit kleding en tapijt te halen zodat ze hergebruikt kunnen worden.

Denk aan de monteur van de cv-ketel die straks waterstofketels moet bouwen of installeren. Denk aan automonteurs die straks niet meer een auto met benzinemotor moeten repareren, maar een met een brandstofcel in een waterstofmotor.

"De gevolgen van de transitie zijn enorm. Dat betekent: een leven lang leren", zegt Staatssecretaris Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "En als je 'fosiele' baan van nu, straks niet meer bestaat moeten we ervoor zorgen dat je iets anders kunt gaan doen, misschien wel in die nieuwe energiewinning of energievoorziening. We moeten iedereen mee krijgen. Want als er grote groepen mensen niet mee kunnen of willen komen, valt de samenleving uit elkaar."