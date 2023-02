Kun je Drents leren via een robot?

Nieuwe poging

We vragen 'm wat de bekendste zin van Bartje is. "Ik bid niet veur brune bonen", antwoordt de chatbot juist. Vervolgens vertelt de robot ons meer over wie Bartje is. Maar als je de uitspraak zelf intikt, krijg je heel wat anders. "Een Nederlands gezegde. Dat betekent dat iemand geen zin heeft om iets te doen dat onaangenaam is of lijkt", leest Tieck lachend voor. "Het is mooi voor Bartje dat het een Nederlandse gezegde geworden is, maar het is jammer dat er helemaal geen verwijzing naar Bartje zelf in staat."

Een stukje tekst in het Drents

Je kunt de robot ook vragen om een stuk tekst in het Drents te vertalen. Wat opvalt is dat de tekst verschillende soorten dialecten bevat. "Woorden uit Zuidwest- of Zuid-Drenthe, zoals een 'e' voor het voltooid deelwoord. Maar ook het woord dailen (delen) komt voor, en dat zie je juist weer in de noordoosthoek van Drenthe. We zien twee varianten in één zin. Heel bijzonder", constateert Tieck.

Maar kan je dan wel Drents leren via de chatbot? Tieck is er duidelijk in: dat kan niet. "Voor de algemene regels is het heel leuk, maar het is niet consequent. Dit is niet hoe een Drent praat. De zinsbouw is heel Nederlands, het is haast een letterlijke vertaling, Nee, een chatbot kan nog geen Drents produceren", merkt ze duidelijk.