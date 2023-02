Minder leerlingen en leraren drukken op Emmer scholen: onderzoek naar samenwerking

De leerlingenaantallen dalen en de lerarentekorten lopen op. Twee trends die het Carmelcollege en het Hondsrug College hebben aangezet om onderzoek te doen naar een nadere samenwerking. Hoe ver die gaat tussen de twee middelbare scholen, moet nog blijken.

Volgens rector Louwien Eising van het Carmelcollege moet het onderzoek officieel nog starten. Op de vraag of een van de uitkomsten een fusie kan zijn, trapt ze meteen op de rem. "Dat gaat wel heel ver. De samenwerking kan licht zijn, maar ook een heel andere dimensie krijgen. Alle als-dan-scenario's zitten bij het onderzoek inbegrepen."

De beide scholen schakelen een adviesbureau in dat met alle lagen van de organisatie gaat praten. Bijvoorbeeld met docenten, de raad van toezicht, de medezeggenschapsraad en het bestuur.

Anderstaligen

Het Carmelcollege heeft momenteel 1.355 leerlingen. Vijf jaar geleden lag dat nog tussen de 1.700 en 1.800 in, schat Eising. De krimp laat zich gelden en het effect zie je terug in het klaslokaal. Aan de andere kant is er sprake van een lichte kentering door een groeiende groep anderstaligen. "In de afgelopen twee jaar hebben we twee, drie groepen gehad van ongeveer 15 leerlingen elk."

Inmiddels zijn dat er zes groepen geworden. Het gaat vooral om migranten uit oorlogslanden, zoals Syrië, Oekraïne en Somalië. "Maar er moeten ook leraren voor deze klassen komen te staan en dat is wel een uitdaging", aldus Eising.

Want het oplopende lerarentekort in onderwijsland is een ander kritiek aandachtspunt. Op het Carmelcollege dreigen in ieder geval geen lessen uit te vallen. "Bij ons gaat het goed, maar spannend is het wel."

Lastig te organiseren

Wim Jan Renkema, voorzitter college van het bestuur van het Hondsrug College, verwacht de komende jaren ook een daling van het aantal leerlingen. "Momenteel zitten we rond de 2.000. In de komende drie tot vijf jaar verwachten we dat dat getal zakt naar tussen 1.850 en 1.900." Geen dramatische daling, aldus Renkema.

Maar tegelijkertijd voelt ook het Hondsrug College de krapte in onderwijspersoneel. "Voor een vak als wiskunde B bestaat weinig belangstelling. Lastig te organiseren als er slechts vier of vijf leerlingen op af komen. Stel nou dat bij het Carmelcollege hetzelfde probleem speelt. Misschien kun je de leerlingen samenvoegen en heb je alsnog een halve klas."

Tweede lesbevoegdheid

Een streep halen door bepaalde lesuren speelt ook niet bij het Hondsrug College, aldus Renkema. "Het lukt nog steeds, maar het is soms ontzettend ingewikkeld. Voor vakken als wiskunde, natuurkunde en economie is het lastig om bevoegde docenten te krijgen."

Het Hondsrug College zet daarom onder meer in op het aanmoedigen van een tweede lesbevoegdheid. "Als een economieleraar bij ons over de drempel stapt, vragen we bijvoorbeeld of hij of zij ook belangstelling heeft in het geven van wiskunde." Het uitwisselen van leraren tussen de twee scholen zou ook een optie kunnen zijn, aldus Renkema. "Bij de buren kijken is dan beter."