Alaaf! Stiekelstad loopt vandaag uit voor de Rosenmontag-optocht

De historie van Rosenmontag in Drenthe verliep in de afgelopen jaren niet zonder slag of stoot. In 2019 moest Stiekelstad de Rosenmontag-optocht afblazen vanwege te harde wind. Na de editie in 2019 werd corona spelbreker in 2021. "Ja, daar werden we wel verdrietig van. Het was een vreselijk weekend", vertelde Manfred Bos van 't Stiekelzwien bij RTV Drenthe.