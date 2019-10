Drenthe griezelt nauwelijks mee met Halloween

Wie van griezelen houdt kan in Nederland het best afreizen naar Zuid-Holland. 11,1 procent van de Zuid-Hollanders gaat aan de slag met uitgeholde pompoenen, zombiemaskers en killerclowns, blijkt uit een enquête-onderzoek van Kieskompas. Daarmee is het feest in die provincie het populairst, gevolgd door Limburg en Flevoland.Gemiddeld viert zes procent van de Nederlanders Halloween op een of andere manier. En hoewel de Drent misschien niet vies is van een spooktocht , is de viering van Allerheiligenavond aan slechts 1,5 procent van de inwoners van Drenthe besteed.In Gelderland (2,7) en Zeeland (2,8) is Halloween iets populairder, maar ook deze provincies scoren ruim onder het gemiddelde en staan vlak boven Drenthe op de lijst.