Rijk geeft 30 miljoen om welvaart te vergroten in Zuid- en Oost-Drenthe

De regio Zuid- en Oost-Drenthe krijgt 30 miljoen euro van het Rijk om de welvaart in het gebied te vergroten. Het geld is afkomstig uit de vierde ronde van de zogenoemde Regio Deals.

Inwoners van Zuid- en Oost-Drenthe hebben gemiddeld een lager inkomen, een minder goede startpositie op de arbeidsmarkt, relatief meer problemen binnen het gezin en komen vaker bij de dokter. Ook vergrijst de regio: een deel van de jongeren vertrekt voor hun studie en komt niet meer terug.

Voorstel

Om de problemen aan te pakken, diende de regio een voorstel in voor de Regio Deals. In deze deals werken regionale partijen samen met het Rijk om de welvaart te vergroten. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) nodigde de regio's in de zomer uit om met voorstellen te komen voor een nieuwe Regio Deal.

Met de financiële injectie van 30 miljoen heeft Zuid- en Oost-Drenthe - evenals Rotterdam-Zuid en het North Sea Port District - het hoogst mogelijke bedrag van deze ronde gekregen. De overige projecten moesten het doen met lagere rijksbijdragen.

'Een van de mooiste regio's'

"Onze inwoners verdienen een blijvende investering, daar maken we ons hard voor in de nieuwe Regio Deal. En zolang we dat doen met passie en weten voor wie en waarvoor we het doen, zijn en blijven we een van de mooiste regio's in Nederland om in te wonen, te werken en waar goed voor elkaar wordt gezorgd", zegt gedeputeerde Henk Jumelet.