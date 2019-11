Vrijwilliger van de maand: Struunpad Koekangerveld

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we geregeld een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Dit keer zijn dat de vrijwilligers uit het dorp Koekangerveld in de gemeente De Wolden.

In overleg met de gemeente en Staatsbosbeheer hebben zij het park ten oosten van het dorp overgenomen. Zeven jaar geleden werd in dit park een natuurpad geopend, het Struunpad . "We hebben hier een belevingspad aangelegd met heel veel wilde planten", aldus vrijwilliger Ruurd van Donkelaar. "Met een hele ploeg uit het dorp onderhouden we het."Donkelaar: "Met de aanleg van het fietspad hebben we de rijke bovenlaag weggehaald en de vegetatie teruggebracht die hier vijfenzeventig jaar geleden ook groeide. We hebben heide en typisch Drentse heideplanten, zoals de wilde guldenroede en de blauwe knoop, ingezaaid. Ze doen het fantastisch en bloeien tot laat in het seizoen om de insecten nog wat nectar en stuifmeel te bieden."Langs het pad hebben de vrijwilligers verschillende objecten met informatiebordjes geplaatst. Onderweg komen de wandelaars een analemmatische of platte zonnewijzer tegen, een pomp met wateruitloop en meerdere poeltjes. Ook staan er verschillende fruit- en notenbomen. Vrijwilliger Catharinus Nieuwland: "Alles is aangelegd om het pad aangenaam te maken zonder dat het een toeristische attractie wordt."Nieuwland: "Eigenlijk hebben we een rondje om het dorp heen gemaakt. We doen het samen met buurtgenoten waardoor iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Zo draagt het bij aan een fijne leefomgeving in een klein dorp."