Drie mannen vrijgelaten, maar nog wel verdachte in zaak overleden Jordy uit Emmen

De Emmenaar is vlak na het overlijden van Jordy aangehouden en wordt verdacht van wapenbezit, handel in verdovende middelen en diefstal. Het is nog steeds niet bekend hoe Jordy om het leven is gekomen. Hij werd afgelopen zaterdagochtend levenloos en 'onder verdachte omstandigheden' gevonden op de gang van een appartementencomplex aan de Hunenbaan in Emmen.