Herken de wolf: vijf kenmerken

Jonge wolven gaan op verkenning

De wolf is een roofdier uit de familie van de hondachtigen. De hond en de wolf worden nog weleens door elkaar gehaald. Hoe weet je nu zeker dat je een wolf voor je hebt en geen hond? Let bij een ontmoeting goed op onderstaande kenmerken Kijk als eerste naar de kop van het dier. De Europese grijze wolf, de soort die in West-Europa voorkomt, heeft een contrastrijke kop met een witte vacht rond de bek en een lichte wangvlek. Zijn oren zijn kleiner dan de oren van veel honden en hebben een witte streep in het binnenoor.De wolf heeft een krachtige hals, een sterke borstkas en een slanke buik. Verder heeft het dier lange, krachtige poten. De onderrug is recht. De staart is dik behaard en hangt recht naar beneden of staat recht naar achter.Het roofdier heeft een dichte en zachte wintervacht met lang en grof dekhaar. De langste haren van de wolf bevinden zich op de achterkant, aan de voorkant en in de nek. De vacht is beige tot rossig-bruin van kleur. Aan beide kanten van de hals zit een lichte vlek. Op de rug is een donker, weinig contrastrijk en zadelvormig patroon zichtbaar.De wolf is geen kleine jongen met een schofthoogte van vijfenzestig tot tachtig centimeter. De afmeting van de top van de snuit tot aan het begin van de staart is een tot anderhalve meter. Let wel op dat de vrouwtjes wat kleiner zijn dan de mannetjes.Is het dier schuw, alleen, onopvallend getekend met een weinig beweeglijke staart? Dan zou het weleens om een wolf kunnen gaan.Denk je dat je een wolf gezien hebt? Geef het dan door aan Wolven in Nederland . Vergeet niet om te noteren waar je het dier precies gezien hebt. En maak vooral foto's als het lukt.