Jan Roelof Kruithof geëerd met naamplaat in woonplaats Havelte

Na de koffie wordt de groep naar buiten gelokt voor een groepsfoto, maar ondertussen staat in het centrum van Havelte een ingepakte zwerfkei. Een geëmotioneerde Kruithof luistert bij de zwerfkei naar de speeches. "Het draait eigenlijk ook een beetje om jou Jan Roelof. We willen een beetje extra aandacht geven aan de prestaties van de beste man in het verleden." Kruithof krijgt tranen in z'n ogen.

Wanneer Kruithof de kei mag uitpakken ziet hij zijn eigen naamplaat voor het eerst. Hij blijft stil. "Als mijn vrouw niet in mijn leven was gekomen, had ik niet bereikt wat ik samen had bereikt", vertelt hij wanneer het allemaal is ingedaald. "Zij was er altijd bij, bij de 200 kilometer. Ik denk dat zij het soms nog zwaarder heeft gehad dan ik. Zij stond zo'n anderhalf uur te wachten totdat ik weer langs kwam, zodat ze mij voeding kon geven. Ik heb ontzettend veel waardering voor dat mens. Geweldig was ze. Ik mis haar nu nog."